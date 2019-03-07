В Вильнюсе горел деревянный дом

По единому центру помощи 112 6 марта сообщили, что в Вильнюсе, на ул. Селю, 45, открытым пламенем горит деревянный дом. По предварительным данным, помощь врачей потребовалась хозяйке дома.
Сообщение о пожаре поступило 6 марта, в 19.04 ч.
На место происшествия выезжали пожарные, врачи и полиция.
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