В Вильнюсе горел деревянный дом

По единому центру помощи 112 6 марта сообщили, что в Вильнюсе, на ул. Селю, 45, открытым пламенем горит деревянный дом. По предварительным данным, помощь врачей потребовалась хозяйке дома.