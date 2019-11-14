Полиция сообщила, что в Вильнюсе 14 ноября была обнаружена бомба. Введен план "Щит". Бомба представляет серьезную опасность. В четверг вечером саперы занялись ее нейтрализацией, по этой причине полиция рекомендует объезжать улицы Укмергес, Стумбру и Пенинес. Около 19.20 ч. полиция намеревалась закрыть движение на этих улицах. По данным полиции, жителей эвакуируют на территории в радиусе 75 м от места, где находится бомба.
© DELFI / Josvydas Elinskas

В 9.12 ч. по Единому номеру помощи 112 сообщили, что на ул. Укмергес, 126, в Вильнюсе, во время строительных работ обнаружили 100-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны ФАБ-100.

На место происшествия выехала полиция и врачи скорой помощи.

В 9.29 ч. был введен план "Щит".

По словам военных, взрыватель приведен в боевое положение, это очень опасно для окружающих. Было решено вызвать на помощь саперов из Каунаса. Сообщают, что на место происшествия доставят специальное оборудование для нейтрализации бомбы.

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