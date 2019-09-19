В Вильнюсе эвакуируют людей, перекрыто движение на одной из улиц

В Вильнюсе в четверг утром ненадолго перекрыли улицу Капсу и часть ул. Каминкялё. Из соседних домов эвакуировали жителей, сообщает полиция.
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Причина - нейтрализация обнаруженного снаряда.

Сообщается что авиационный снаряд весом 100 кг был обнаружен в Науининкай, 18 сентября, в 16.30 ч. на стройке, находящейся на ул. Капсу, 11. Был введен план "Щит".

Снаряд нейтрализуют с 9 ч. 19 сентября.

По предварительным данным, эвакуированы жители трех домов, двух коттеджей, а также дети и взрослые из детского сада и школы.

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