В Вильнюсе эвакуируют людей, перекрыто движение на одной из улиц

Причина - нейтрализация обнаруженного снаряда.

Сообщается что авиационный снаряд весом 100 кг был обнаружен в Науининкай, 18 сентября, в 16.30 ч. на стройке, находящейся на ул. Капсу, 11. Был введен план "Щит".

Снаряд нейтрализуют с 9 ч. 19 сентября.

По предварительным данным, эвакуированы жители трех домов, двух коттеджей, а также дети и взрослые из детского сада и школы.