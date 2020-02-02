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В субботу поздно вечером в Вильнюсе полиция и врачи работали на месте ДТП. По предварительным данным, пьяный водитель Renault врезался в BMW.
В Вильнюсе ДТП совершил пьяный водитель
© DELFI / Erika Venckutė

Вильнюсская полиция информировала DELFI, что около 22 ч. на ул. Тукстантмячё проезжала полиция и увидела ДТП. Выяснилось, что автомобиль Renault врезался в ехавший перед ним автомобиль BMW с кленовым листом.

На место ДТП приехали четыре экипажа полиции. Выяснилось, что автомобилем Renault управлял нетрезвый водитель, в первый раз алкотестер показал 2,33 промилле.

Через 15 мин. полиция попросила водителя пройти еще одну проверку, на этот раз он решил испытать терпение стражей порядка. Водитель спорил с полицейскими.

Позже он все же подул в алкотестер, он показал 2,08 промилле.

Выяснилось, что в ДТП пострадал водитель BMW, его доставили в больницу.

Начато расследование.

ru.DELFI.lt

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Nik MacMillan / Unsplash

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