В Вильнюсе ДТП совершил пьяный водитель

Вильнюсская полиция информировала DELFI, что около 22 ч. на ул. Тукстантмячё проезжала полиция и увидела ДТП. Выяснилось, что автомобиль Renault врезался в ехавший перед ним автомобиль BMW с кленовым листом.
На место ДТП приехали четыре экипажа полиции. Выяснилось, что автомобилем Renault управлял нетрезвый водитель, в первый раз алкотестер показал 2,33 промилле.
Через 15 мин. полиция попросила водителя пройти еще одну проверку, на этот раз он решил испытать терпение стражей порядка. Водитель спорил с полицейскими.
Позже он все же подул в алкотестер, он показал 2,08 промилле.
Выяснилось, что в ДТП пострадал водитель BMW, его доставили в больницу.
Начато расследование.
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