В Вильнюсе ДТП совершил нетрезвый украинец

ДТП произошло около 19 ч. на перекрестке проспекта Саванорю и ул. Геросёс Вильтес. Автомобиль VW врезался в Mazda. По предварительным данным, водитель VW выехал на перекресток на красный свет.

Очевидцы рассказали, что из VW вышел водитель, крикнул водителю Mazda - куда ты едешь, и стал убегать.

Беглеца поймал находившийся неподалеку мужчина и вернул на место происшествия. Полиция выяснила, что виновник ДТП - гражданин Украины, он был пьян - 1,30 промилле.

На место происшествия приезжала и скорая, поскольку в Mazda были двое детей, к счастью, они не пострадали.

Ведется расследование.