aA
В субботу поздно вечером в Вильнюсе ДТП совершил нетрезвый гражданин Украины.
В Вильнюсе ДТП совершил нетрезвый украинец
© DELFI

ДТП произошло около 19 ч. на перекрестке проспекта Саванорю и ул. Геросёс Вильтес. Автомобиль VW врезался в Mazda. По предварительным данным, водитель VW выехал на перекресток на красный свет.

Очевидцы рассказали, что из VW вышел водитель, крикнул водителю Mazda - куда ты едешь, и стал убегать.

Беглеца поймал находившийся неподалеку мужчина и вернул на место происшествия. Полиция выяснила, что виновник ДТП - гражданин Украины, он был пьян - 1,30 промилле.

На место происшествия приезжала и скорая, поскольку в Mazda были двое детей, к счастью, они не пострадали.

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Прогноз ученого: если один показатель не изменится, Рождество будет украдено (28)

В четверг и в пятницу один за другим фиксировали новые...

Минздрав: изолироваться придется возвращающимся из Италии, Болгарии и Лихтенштейна (6)

Италия , Болгария и Лихтенштейн пополнили список...

Политолог о вызовах, которые стоят перед коалицией правых: действия Армонайте – это лукавство (5)

Если после выборов будет создана правая коалиция...

В Литве зафиксированы 228 новых случаев коронавируса и одна смерть (34)

По данным Национального центра общественного...

Письма из Нагорного Карабаха: история разрушенного многоквартирного дома (30)

После того как возобновился военный конфликт между...

|Maža didelių žinių kaina