Представитель полиции Юлия Самороковская информировала BNS , что на Антакальнисе столкнулись троллейбус и автомобиль Toyota Auris.

Автомобиль обозначен логотипом компании Bolt. О ДТП сообщил водитель троллейбуса.

Водитель легковушки оказался пьян, он задержан.

В ДТП люди не пострадали.