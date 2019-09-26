26 сентября в Вильнюсе ДТП совершил нетрезвый (3,6 промилле) поставщик услуги подвоза, он врезался в троллейбус.
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Представитель полиции Юлия Самороковская информировала BNS , что на Антакальнисе столкнулись троллейбус и автомобиль Toyota Auris.

Автомобиль обозначен логотипом компании Bolt. О ДТП сообщил водитель троллейбуса.

Водитель легковушки оказался пьян, он задержан.

В ДТП люди не пострадали.

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