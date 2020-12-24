В Вильнюсе ДТП совершил мужчина на угнанном автомобиле

23 декабря, в 17 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Жалюю Ежеру и Гульбинелю мужчина (1983 г.р.) за рулем Subaru Legacy заметил, что перед ним по дороге мечется незнакомый мужчина.
По сведениям Delfi, мужчина упал на капот автомобиля. Выяснилось, что водитель Subaru Legacy выше из машины, стал выяснять отношения с мужчиной, а тот достал нож, угрожая водителю сел за руль его авто и уехал.
Через несколько минут угнанный автомобиль был обнаружен на месте ДТП. В ДТП пострадал человек. Кроме того, угонщик, совершивший ДТП, пытался бежать, но его задержали. Подозреваемый (1990 г.р.) был закрыт в КПЗ.
начато расследование.
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