В Вильнюсе ДТП на заправке совершил водитель Subaru

В полицию сообщили, что пострадали четверо находившихся в автомобиле мужчин. Всех их врачи скорой помощи осмотрели на месте, им оказали первую помощь. В больницу никого не увезли.
Водитель был трезвым.
Представители АЗС сказали, что Subaru ехал на огромной скорости. Возможно, водитель слишком поздно заметил препятствие у себя на пути – ограждение, оставленное дорожной службой. Водитель выехал на встречную полосу, ему удалось избежать столкновения с грузовиком, но Subaru стало бросать из стороны в сторону, и он выехал на территорию АЗС.
Была повреждена бетонная стенка и стенд с ценами, автомобиль сильно поврежден.
По словам работников АЗС, дорожные службы поставили ограждение на дороге "где-то месяц назад". Работы там давно не проводят, но ограждение осталось. Несколько дней назад там произошло другое ДТП – столкнулись автомобили, когда один из них выехал на встречную полосу, чтобы объехать ограждение.
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