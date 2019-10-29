В Вильнюсе ДТП на заправке совершил водитель Subaru

29 октября, в 12.25 ч., в Вильнюсе, на ул. Прамонес, водитель Subaru Impreza не справился с управлением и на большой скорости заехал на территорию АЗС, врезался в бетонную стенку, разбил стенд с ценами, выехал на улицу, а потом остановился на территории заправки.
© DELFI / Ainis Gurevičius

В полицию сообщили, что пострадали четверо находившихся в автомобиле мужчин. Всех их врачи скорой помощи осмотрели на месте, им оказали первую помощь. В больницу никого не увезли.

Водитель был трезвым.

Представители АЗС сказали, что Subaru ехал на огромной скорости. Возможно, водитель слишком поздно заметил препятствие у себя на пути – ограждение, оставленное дорожной службой. Водитель выехал на встречную полосу, ему удалось избежать столкновения с грузовиком, но Subaru стало бросать из стороны в сторону, и он выехал на территорию АЗС.

Была повреждена бетонная стенка и стенд с ценами, автомобиль сильно поврежден.

По словам работников АЗС, дорожные службы поставили ограждение на дороге "где-то месяц назад". Работы там давно не проводят, но ограждение осталось. Несколько дней назад там произошло другое ДТП – столкнулись автомобили, когда один из них выехал на встречную полосу, чтобы объехать ограждение.

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