В Вильнюсе девушка на мотоцикле врезалась в такси



По предварительным данным, мотоцикл, которым управляла девушка, ехал по ул. К.Калинауско с горы, в сторону ул. Пилимо. Такси ехало в противоположном направлении и на перекрестке поворачивало налево, на ул. Миндауго.

Таксист сказал, что не заметил мотоцикл. Мотоцикл врезался в автомобиль.

Девушка получила травмы, но сознания не потеряла. Врачи скорой помощи увезли ее в больницу.

Оба водителя были трезвыми.