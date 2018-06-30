По предварительным данным, мотоцикл, которым управляла девушка, ехал по ул. К.Калинауско с горы, в сторону ул. Пилимо. Такси ехало в противоположном направлении и на перекрестке поворачивало налево, на ул. Миндауго.
Таксист сказал, что не заметил мотоцикл. Мотоцикл врезался в автомобиль.
Девушка получила травмы, но сознания не потеряла. Врачи скорой помощи увезли ее в больницу.
Оба водителя были трезвыми.
В Вильнюсе девушка на мотоцикле врезалась в такси
29 июня поздно вечером, в 22.15 ч., в Вильнюсе , на...
Ночь в Вильнюсе: дорогой урок вождения и нетрезвый доброволец за рулем CityBee (2)
В ночь на субботу в Вильнюсе состоялся рейд, во время...
В Вильнюсе произошло ДТП с участием двух автомобилей (2)
29 июня, в 9 ч., в Вильнюсе , на перекрестке ул. Рокантишкю...
В столичной больнице агрессивный пациент избил двух медсестер (11)
29 июня вильнюсская полиция спешила по вызову в ПУ...
Водитель Mercedes уехал из автосервиса, не заплатив за резину (8)
Полиция просит помочь в опознании лица, которое 7 июня, в...
TOP новостей
Капкан для девушек: хорошо оплачиваемая и неопасная работа (7)
Судья обнаружил в интернете объявление о работе для...
Татуировщик из Москвы рассказал о своем опыте в Литве: в нашей работе клиент всегда не прав (8)
В Клайпеду из Москвы татуировщик Василий Торгашев...
Президент Литвы подписала законы к налоговой реформе (26)
Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала...
Депутат пожаловался в Комиссию по языку: в Литве показывают мультик на русском без субтитров (93)
Член парламентской фракции Союза...
"Вопрос" в Москве: как на чемпионате по футболу играла сборная Литвы (74)
С сильным характером, высококлассная, перспективная....