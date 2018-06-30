В Вильнюсе девушка на мотоцикле врезалась в такси

29 июня поздно вечером, в 22.15 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. К.Калинауско и Миндауго столкнулись мотоцикл и автомобиль такси Toyota Prius.
© DELFI / Erikas Skardžius


По предварительным данным, мотоцикл, которым управляла девушка, ехал по ул. К.Калинауско с горы, в сторону ул. Пилимо. Такси ехало в противоположном направлении и на перекрестке поворачивало налево, на ул. Миндауго.

Таксист сказал, что не заметил мотоцикл. Мотоцикл врезался в автомобиль.

Девушка получила травмы, но сознания не потеряла. Врачи скорой помощи увезли ее в больницу.

Оба водителя были трезвыми.

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