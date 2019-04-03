2 апреля, в 15.15 ч., в Вильнюсе, на ул. Видуно, на остановке общественного транспорта, молодой человек, угрожая ножом, отнял у 11-летнего ребенка (2008 г.р.) 1 евро.
peilis
© DELFI

Полиция ищет подозреваемого.

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