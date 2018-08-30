Сообщение о происшествии поступило в 10.56 ч. Сообщалось, что на ул. Гележинё Вилко, в тоннеле, на дороге в сторону ул. Укмергес, столкнулись автомобиль Chevrolet Corvette и тягач DAF.

На месте происшествия водитель тягача сказал DELFI, что автомобиль врезался в заднюю часть грузового авто. По его словам, после столкновения легковой автомобиль объехал его и остановился.

На место происшествия приехал отец водителя Chevrolet Corvette. Он подтвердил DELFI, что в ДТП виноват его сын. Несмотря на это полиция сказала, что их вызвали, поскольку водители могли выяснить, кто виноват.

Молодого водителя осмотрели врачи. Сильных травм он избежал, был в сознании, ходил.

В ДТП была повреждена задняя часть тягача, а Chevrolet Corvette, вероятно, ремонту не подлежит.

На месте происшествия работала полиция.