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Департамент полиции информировал, что в столице Литвы произошло жестокое преступление - была изнасилована несовершеннолетняя девушка.
В Вильнюсе была избита и изнасилована несовершеннолетняя девушка
© DELFI / Karolina Pansevič

13 июня, в 19.30 ч., в Вильнюсе, неизвестный, применив насилие, изнасиловал несовершеннолетнюю (2005 г.р.).

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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