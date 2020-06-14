В Вильнюсе была избита и изнасилована несовершеннолетняя девушка

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Департамент полиции информировал, что в столице Литвы произошло жестокое преступление - была изнасилована несовершеннолетняя девушка.
13 июня, в 19.30 ч., в Вильнюсе, неизвестный, применив насилие, изнасиловал несовершеннолетнюю (2005 г.р.).
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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