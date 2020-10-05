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В понедельник полиция сообщила, что в Вильнюсе, на ул. Укмергес был введен план "Щит". По предварительным данным, обнаружен снаряд.
В Вильнюсе был обнаружен предмет, напоминающий снаряд
© DELFI / Josvydas Elinskas

В 8.45 ч. поступило сообщение о том, что по адресу ул. Укмергес, 292, рядом с дорогой, во время прокладки тротуара обнаружили, как предполагают, снаряд.

В 8.55 ч. был введен план "Щит".

Выяснилось, что подозрения не подтвердились.

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