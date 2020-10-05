В Вильнюсе был обнаружен предмет, напоминающий снаряд

В 8.45 ч. поступило сообщение о том, что по адресу ул. Укмергес, 292, рядом с дорогой, во время прокладки тротуара обнаружили, как предполагают, снаряд.

В 8.55 ч. был введен план "Щит".

Выяснилось, что подозрения не подтвердились.