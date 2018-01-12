Об этом DELFI сообщили читатели, которые рассказали, что в магазине сработала сигнализация, поэтому покупателей попросили покинуть помещение, из магазина ушли и некоторые работники, однако причина эвакуации неизвестна.
По словам читателей, у дверей магазина Maxima стояло 15–20 человек.
DELFI обратился к руководству сети. Выяснилось, что ничего страшного не произошло, покупатели уже могут вернуться в магазин.
"Около 13:15 ч. в Maximа на ул. Тайкос, 162A, в Вильнюсе, ребенок из любопытства нажал на пожарную кнопку и заработала сигнализация.
По инструкции, покупателей и работников магазина эвакуировали. Примерно через 10 минут, когда выяснили причину, по которой сработала сигнализация, магазин продолжил работу.
Приносим покупателям извинения за предоставленные неудобства", – сказала представитель сети Эрнеста Дапкене.
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