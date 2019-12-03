Вильнюсская полиция информировала DELFI, что около 19 ч. молодой человек на BMW врезался в троллейбус, остановившийся на остановке.
На место происшествия выехали пожарные, врачи и полиция. Сообщалось, что после удара BMW задымился.
В ДТП пострадала пассажир легковушки, ее передали врачам.
DELFI выяснил, что водитель BMW хотел обогнать тягач, но врезался в троллейбус.
В легковушке ехали брат с сестрой. Девушка оказалась в больнице. Из-за ДТП было нарушено движение троллейбусов на проспекте Саванорю.
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