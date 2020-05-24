По данным полиции, в 23.17 было получено сообщение о том, что на улице Пелесос в Вильнюсе произошла авария.

На месте происшествия выяснилось, что водитель BMW ехал на высокой скорости, не справился с управлением, врезался в автомобиль Audi, припаркованный на обочине дороги, и опрокинулся на крышу.

Очевидцы сказали, что на BMW ехали четыре молодых человека, водитель и один пассажир скрылись с места происшествия, оставив остальных.

Полиция сообщила, что один из пассажиров получил ранения и был доставлен в больницу.

Водитель разыскивается, происшествие расследуется.