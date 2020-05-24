По данным полиции, в 23.17 было получено сообщение о том, что на улице Пелесос в Вильнюсе произошла авария.
На месте происшествия выяснилось, что водитель BMW ехал на высокой скорости, не справился с управлением, врезался в автомобиль Audi, припаркованный на обочине дороги, и опрокинулся на крышу.
Очевидцы сказали, что на BMW ехали четыре молодых человека, водитель и один пассажир скрылись с места происшествия, оставив остальных.
Полиция сообщила, что один из пассажиров получил ранения и был доставлен в больницу.
Водитель разыскивается, происшествие расследуется.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ожелите: я и представить себе не могла, что так страшно быть человеком старше 60 лет (194)
Объявление на двери книжного магазина о том, что людям...
Когда в Литве отзовут карантин: иммунитет должен выработаться у 60% жителей (58)
Несмотря на то, что условия карантина в Литве...
За сутки в Литве подтверждено 7 новых случаев коронавируса (17)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 7 новых случаев...
Торговые сети в Литве снижают цены: по какой причине (133)
Представители торговых сетей Norfa и Maximа сказали, что...
Люди, заболевшие коронавирусом в больнице, могли бы требовать компенсаций (26)
Люди, заболевшие коронавирусом в больнице, или...