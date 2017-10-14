В Вильнюсе, на ул. Т.Нарбуто, на дороге в сторону Жверинаса, BMW врезался в разделительные ограждения и снес столб, на котором была закреплена контактная троллейбусная сеть. ДТП произошла вечером, около 21 ч.
© DELFI / Erika Fuks

Автомобиль повис на ограждении, одно колесо BMW отвалилось. Часть столба с проводами оказалась поперек дороги.

Остановлено движение троллейбусов. Образовались большие заторы. В автомобиле было три человека: двое парней и девушка.

По предварительным данным, они были трезвыми. Утверждают, что из-за скользкого дорожного покрытия машину бросило в сторону.

Люди, находившиеся в BMW серьезно не пострадали (они все сами вышли из автомобиля). Однако после опроса врачи скорой помощи всех троих увезли в больницу.

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