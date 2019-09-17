Также сообщалось, что этот автомобиль зеркальцем зацепил велосипедиста (однако велосипедист продолжил свой путь).
Один из водителей поехал за Opel Zafiraи снимал действия его водителя. Водитель Opel ехал неровно, пересекал разделительную линию между полосами и несколько раз едва не столкнулся с другими автомобилями. Ехавший за нетрезвым водителем мужчина стал сигналить и заставил водителя Opel остановиться.
Вскоре на место происшествия приехала полиция. В 8.19 ч. полицейские проверили водителя (1971 г.р.) на трезвость. Алкотестер показал 3,03 промилле, через 20 минут водителя проверили повторно, на этот раз алкотестер показал 3,06 промилле.
Водителя ждет уголовная ответственность. Ему грозит лишение свободы ан срок до 1 года, лишение прав, огромный штраф и конфискация автомобиля.
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