2 июля, в 9.33 ч., в Вильнюсе, на перекрестке пр-та Лайсвес и ул. А.Ю.Повилайчё водитель Ford сбил женщину.

По Единому номеру помощи 112 позвонил и полицию и скорую вызвал сам водитель. Он сообщил, что женщина потеряла сознание, но дышит.

Автомобиль выехал на тротуар, снес столб на остановке.

По словам водителя, на дороге сложилась аварийная ситуация и он, чтобы избежать столкновения, выехал на тротуар. Женщина в ожидании автобуса стояла на остановке. Пострадавшую без сознания увезли в больницу.

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