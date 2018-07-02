По Единому номеру помощи 112 позвонил и полицию и скорую вызвал сам водитель. Он сообщил, что женщина потеряла сознание, но дышит.

Автомобиль выехал на тротуар, снес столб на остановке.

По словам водителя, на дороге сложилась аварийная ситуация и он, чтобы избежать столкновения, выехал на тротуар. Женщина в ожидании автобуса стояла на остановке. Пострадавшую без сознания увезли в больницу.