По Единому номеру помощи 112 позвонил и полицию и скорую вызвал сам водитель. Он сообщил, что женщина потеряла сознание, но дышит.
Автомобиль выехал на тротуар, снес столб на остановке.
По словам водителя, на дороге сложилась аварийная ситуация и он, чтобы избежать столкновения, выехал на тротуар. Женщина в ожидании автобуса стояла на остановке. Пострадавшую без сознания увезли в больницу.
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