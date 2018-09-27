В Вильнюсе автомобиль врезался в остановившийся у светофора мотоцикл

27 сентября, в 19.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, у перекрестка с ул. Дидлаукё в мотоцикл врезался автомобиль Opel.

По предварительным данным, ДТП произошло, когда мотоциклист остановился у пешеходного перехода, потому что загорелся красный свет. Водитель ехавшего в том же направлении автомобиля не остановился и врезался в мотоцикл.

Удар был таким сильным, что мотоцикл и мотоциклист оказались в нескольких десятках метров от пешеходного перехода. Автомобиль оказался еще дальше - почти в 100 м.

Мотоциклист лишился сознания, потом пришел в себя - ему оказали помощь проезжавшие мимо врачи скорой помощи. Пострадавшего увезли в больницу.

Водитель Opel был трезвым.

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