В Вильнюсе автомобиль врезался в остановившийся у светофора мотоцикл

По предварительным данным, ДТП произошло, когда мотоциклист остановился у пешеходного перехода, потому что загорелся красный свет. Водитель ехавшего в том же направлении автомобиля не остановился и врезался в мотоцикл.

Удар был таким сильным, что мотоцикл и мотоциклист оказались в нескольких десятках метров от пешеходного перехода. Автомобиль оказался еще дальше - почти в 100 м.

Мотоциклист лишился сознания, потом пришел в себя - ему оказали помощь проезжавшие мимо врачи скорой помощи. Пострадавшего увезли в больницу.

Водитель Opel был трезвым.