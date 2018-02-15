В Вильнюсе автомобиль такси сбил ребенка

15 февраля вечером в Вильнюсе, на ул. Лукишкю, автомобиль такси сбил ребенка.
© DELFI / Domantas Pipas

О ДТП по Единому номеру помощи 112 сообщили 17.21 ч. Мальчик 2007 г.р. выбежал на дорогу не на пешеходном переходе.

Выбежавшего из-за машины ребенка сбил автомобиль Renault Scenic. Пострадавшего увезли в больницу, он получил травму ноги.

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