В Вильнюсе автомобиль сбил женщину с ребенком

Информируют, что в 12.09 ч. на пр-те Гедиминаса автомобиль сбил женщину с малолетним ребенком.
На место происшествия выехала полиция и врачи скорой помощи.
Водитель (1988 г.р.) был трезвым (0,00 prom.). Из-за яркого солнца он не заметил на пешеходном переходе пешеходов и зацепил из автомобилем: женщину (1970 г.р.) и мать (1990 г.р.) с ребенком (2016 г.р.). Врачи осмотрели пострадавших, но в больницу никого не увезли.
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