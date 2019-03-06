В Вильнюсе автомобиль сбил женщину с ребенком

Информируют, что в 12.09 ч. на пр-те Гедиминаса автомобиль сбил женщину с малолетним ребенком.

На место происшествия выехала полиция и врачи скорой помощи.

Водитель (1988 г.р.) был трезвым (0,00 prom.). Из-за яркого солнца он не заметил на пешеходном переходе пешеходов и зацепил из автомобилем: женщину (1970 г.р.) и мать (1990 г.р.) с ребенком (2016 г.р.). Врачи осмотрели пострадавших, но в больницу никого не увезли.