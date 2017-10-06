В пятницу рано утром в Вильнюсе произошло несчастье. На перекрестке ул. Швитригайлос и Наугардуко автомобиль Toyota сбил ехавшего на самокате ребенка лет 7.
Полиция сообщает, что ДТП произошло в 7.51 ч. Ребенок находится в сознании.
К счастью, полученные ребенком травмы несерьезные, он получил травму ноги. Врачи скорой помощи увезли его в больницу.
Ведется расследование.
Зарегистрированные (0) Анонимные (4)
В Вильнюсе автомобиль сбил ребенка на самокате (4)
В пятницу рано утром в Вильнюсе произошло несчастье. На...
Вильнюсская полиция задержала подозреваемого в кражах гражданина Беларуси (4)
Сотрудники второго комиссариата г. Вильнюс задержали...
Массовое ДТП на Гележинё вилко - столкнулись 6 автомобилей (7)
5 октября утром одну из основных артерий литовской...
TOP новостей
Глава ЛЖД: штраф может вырасти и до 100 млн, один из вариантов - обжаловать (8)
Глава находящейся в госуправлении литовской...
В Литве прогнозируют новый кризис: страна все больше погрязает в болото (160)
В течение двух лет из Литвы уехало почти 100 000 жителей....
Лидер соцдемов Литвы против выделения на нужды обороны больше 2% от ВВП (4)
После того, как Литва в следующем году доведет...
К столетию русской революции: Ленин, Сталин в особняке Кшесинской и молчаливое непонимание (9)
В особняке Матильды Ксешинской в Петербурге можно...
После скандального аудита президент Литвы лишила награды бывшего главу Automagistralė (16)
Президент Литвы Даля Грибаускайте , руководствуясь...