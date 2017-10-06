В пятницу рано утром в Вильнюсе произошло несчастье. На перекрестке ул. Швитригайлос и Наугардуко автомобиль Toyota сбил ехавшего на самокате ребенка лет 7.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Полиция сообщает, что ДТП произошло в 7.51 ч. Ребенок находится в сознании.

К счастью, полученные ребенком травмы несерьезные, он получил травму ноги. Врачи скорой помощи увезли его в больницу.

Ведется расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Вильнюсе пропала 17-летняя девушка (4)

Полиция 2-го Вильнюсского комиссариата ищет пропавшую...

В Вильнюсе автомобиль сбил ребенка на самокате (4)

В пятницу рано утром в Вильнюсе произошло несчастье. На...

Во время сноса дома в Вильнюсе обнаружили мину

В Вильнюсе снова обнаружили мину. Во время сноса...

Вильнюсская полиция задержала подозреваемого в кражах гражданина Беларуси (4)

Сотрудники второго комиссариата г. Вильнюс задержали...

Geležinio vilko gatvėje susidūrė 6 automobiliai Geležinio vilko gatvėje susidūrė 6 automobiliai

Массовое ДТП на Гележинё вилко - столкнулись 6 автомобилей (7)

5 октября утром одну из основных артерий литовской...

TOP новостей

Глава ЛЖД: штраф может вырасти и до 100 млн, один из вариантов - обжаловать (8)

Глава находящейся в госуправлении литовской...

В Литве прогнозируют новый кризис: страна все больше погрязает в болото (160)

В течение двух лет из Литвы уехало почти 100 000 жителей....

Лидер соцдемов Литвы против выделения на нужды обороны больше 2% от ВВП (4)

После того, как Литва в следующем году доведет...

К столетию русской революции: Ленин, Сталин в особняке Кшесинской и молчаливое непонимание (9)

В особняке Матильды Ксешинской в Петербурге можно...

После скандального аудита президент Литвы лишила награды бывшего главу Automagistralė (16)

Президент Литвы Даля Грибаускайте , руководствуясь...