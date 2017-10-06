В Вильнюсе автомобиль сбил ребенка на самокате

В пятницу рано утром в Вильнюсе произошло несчастье. На перекрестке ул. Швитригайлос и Наугардуко автомобиль Toyota сбил ехавшего на самокате ребенка лет 7.