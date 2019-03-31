Нетрезвый рыбак с удочкой и прочим оснащением в руках переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил автомобиль. Удар был сильным, в автомобиле BMW было выбито ветровое стекло. Однако пешеход после ДТП чувствовал себя неплохо – отказывался ехать в больницу и утверждал, что ему до дома осталось недалеко, он выспится, и все будет хорошо. Однако врачи все же положили его на носилки, надели на шею бандаж и перебинтовали голову.
На вопрос врача, что у него болит, мужчина ответил, что чувствует боль. На вопрос, где именно, мужчина ответил: "В сердце, душа болит".
По данным полиции, в организме рыбака было 2,18 промилле. Водитель был трезвым.
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