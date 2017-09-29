В Вильнюсе автомобиль сбил пешехода

На ул. Наугардуко, около дома номер 41, в Вильнюсе автомобиль сбил человека. Легковым автомобилем Audi управлял молодой человек. 30-летний пешеход был доставлен в больницу. Он был в сознании.