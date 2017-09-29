На ул. Наугардуко, около дома номер 41, в Вильнюсе автомобиль сбил человека. Легковым автомобилем Audi управлял молодой человек. 30-летний пешеход был доставлен в больницу. Он был в сознании.
Полиция сообщает, что ДТП произошло 29 сентября, в 8.35 ч.
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