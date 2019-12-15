В Вильнюсе в ДТП погиб мужчина. На месте ДТП было перекрыто движение.
© DELFI / Tomas Vinickas

Полиция сообщает, что ДТП произошло около 17 ч. на ул. П.Вишинскё. Автомобиль Subaru Forester на пешеходном переходе насмерть сбил 35-летнего мужчину.

По словам очевидцев, мужчина выгуливал собаку. Некоторые местные жители сказали, что это опасный пешеходный переход, здесь плохая видимость.

В Вильнюсе автомобиль сбил мужчину, пострадавший скончался
© DELFI / Tomas Vinickas

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