Полиция сообщает, что ДТП произошло около 17 ч. на ул. П.Вишинскё. Автомобиль Subaru Forester на пешеходном переходе насмерть сбил 35-летнего мужчину.
По словам очевидцев, мужчина выгуливал собаку. Некоторые местные жители сказали, что это опасный пешеходный переход, здесь плохая видимость.
В Вильнюсе автомобиль сбил мужчину, пострадавший скончался (6)
В Вильнюсе в ДТП погиб мужчина. На месте ДТП было...
Перед большими праздниками в Англии пропал литовец: родные просят о помощи (1)
Перед большими праздниками в социальной сети Facebook и...
В Алитусе женщина совершила наезд на трехлетнего ребенка (4)
На парковке в центре Алитуса водитель не заметила...
В Кельме женщина-полицейский сбила человека на пешеходном переходе (12)
Женщина-полицейский в Кельме в неслужебное время сбила...
В Вильнюсе в результате ДТП Mercedes Benz развалился на части (15)
В субботу вечером в Вильнюсе водитель не справился с...
TOP новостей
Ушацкас вспоминает работу с Грибаускайте: с управленческой точки зрения это безграмотно и неуместно (122)
Даля Грибаускайте , проработавшая около полугода на...
Неприятный сюрприз: женщина выкупила парковочное место, однако рядом появился знак "для инвалидов" (15)
2 000 евро - столько Сигита из Вильнюса недавно заплатила...
Жителей домов возле железной дороги в Клайпеде просят выселиться (7)
Страдающие от шума и из-за трещин меняющие стены жители...
"Самая красивая": рождественская елка Вильнюса обогнала все европейские столицы (52)
В крупных европейских городах уже ждут праздники. У них...
Погода на следующей неделе не будет похожа на зимнюю (1)
В воскресенье утром во многих районах шел дождь , но в...