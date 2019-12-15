В Вильнюсе автомобиль сбил мужчину, пострадавший скончался

Полиция сообщает, что ДТП произошло около 17 ч. на ул. П.Вишинскё. Автомобиль Subaru Forester на пешеходном переходе насмерть сбил 35-летнего мужчину.

По словам очевидцев, мужчина выгуливал собаку. Некоторые местные жители сказали, что это опасный пешеходный переход, здесь плохая видимость.