В Вильнюсе автомобиль сбил десятилетнего мальчика

В Вильнюсе в понедельник был сбит десятилетний мальчик, сообщил Единый центр помощи.
Сообщение о происшествии на ул.Линксмойи было получено в 16:00. По предварительным данным, мальчика сбил автомобиль VW Passat.
Информация о происшествии была передана медикам и сотрудникам полиции.
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