В Вильнюсе автомобиль сбил 6-летнего ребенка

Сообщение о несчастье поступило в 17.21 ч. По предварительным данным, ребенок в неположенном месте неожиданно выбежал на дорогу.

Полиция информировала, что ребенок потерял сознание.

Пострадавшему ребенку всего 6 лет. Сообщается, что врачам удалось привести его в чувство.