В Вильнюсе автомобиль сбил 6-летнего ребенка

18 апреля в Вильнюсе врачи и полиция спешили на ул. Субачаус. Сообщалось, что под машину попал малолетний ребенок, ему требуется помощь врачей.
Greitoji pagalba
© DELFI / Andrius Ufartas

Сообщение о несчастье поступило в 17.21 ч. По предварительным данным, ребенок в неположенном месте неожиданно выбежал на дорогу.

Полиция информировала, что ребенок потерял сознание.
Пострадавшему ребенку всего 6 лет. Сообщается, что врачам удалось привести его в чувство.

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