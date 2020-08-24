В Вильнюсе автомобиль Peugeot столкнулся с пассажирским автобусом

ДТП произошло в 22.25 ч. на перекрестке ул. Т.Нарбуто и проспекта Лайсвес. Выяснилось, что столкнулись пассажирский автобус и автомобиль Peugeot.
К счастью, никто зажат не был. Водитель автобуса недавно высадил последних пассажиров, поэтому кроме водителя в автобусе никого не было.
После столкновения автобус оказался на газоне и врезался в столб виадука.
Пожарные отключили аккумулятор автобуса. Автомобиль Peugeot ремонту не подлежит.
Водителя легковушки осмотрели врачи, однако ехать в больницу он отказался.
По предварительным данным, автобус ехал на зеленый свет в сторону Пилайте. Водитель Peugeot перепутал сигналы светофора и увидев зеленую стрелку налево, поехал прямо.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава МИД Литвы: Европа должна высказать единую позицию по Беларуси (19)
Европа должна выразить единую позицию по ситуации в...
В Вильнюсе не останется металлических гаражей: что с ними делать (12)
Появившиеся в советское время металлические гаражи...
"Жыве Беларусь!": кадры, сделанные во время "Пути свободы" в Медининкай Фото и Видео (53)
В воскресенье вечером несколько десятков тысяч людей...
В Литве за минувшие сутки подтверждено 38 новых случаев коронавируса и 85-ая смерть
За минувшие сутки в Литве подтверждено 38 новых случаев...
Экс-советник премьера Литвы: неучастие Сквернялиса в "Пути свободы" – ошибка (13)
Бывший советник премьер-министра Литвы Скирмантас...