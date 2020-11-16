В Вильнюсе автомобиль оказался на кладбище, водитель сбежал

Полиция информировала, что в 6.04 ч. поступило сообщение о ДТП на ул. Сукилелю - автомобиль врезался в забор кладбища. Звонивший сказал, что людей рядом не видно.

Полиция выяснила, что на территорию кладбища Расы въехал автомобиль Citroen, водитель которого с места происшествия сбежал.

По предварительным данным, автомобиль снес забор о повредил несколько памятников польским военным.