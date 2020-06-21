В Вильнюсе автомобиль BMW столкнулся с мотоциклом

По данным сотрудников полиции, сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Оланду и Кривю было получено около 16.37. Сотрудники полиции и медики выехали на место происшествия.
Мотоциклист был доставлен в больницу из-за полученных травм. У полиции пока нет точных данных о состоянии его здоровья.
Авария произошла прямо на перекрестке. После столкновения автомобиль BMW остановился посередине двух полос движения, а мотоцикл упал на переходе. Люди, которые были свидетелями аварии, поделились, что картина после аварии была ужасной, переход был залит кровью.
Кто виноват в аварии, выясняют сотрудники полиции.
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