8 февраля вечером в полицию сообщили о том, что на перекрестке ул. Ринктинес, Тримиту и Апкасу пострадала девушка. На месте происшествия выяснилось, что автомобиль BMW, которым управляла женщина сбил пешехода.
Полиция информировала, что сообщение о несчастье поступило в 18.35 ч.
По предварительным данным, за рулем BMW была трезвая женщина.
Врачи скорой помощи доставили пострадавшую в больницу.
Девушка получила травму ноги. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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