

Полиция информировала, что сообщение о несчастье поступило в 18.35 ч.

По предварительным данным, за рулем BMW была трезвая женщина.

Врачи скорой помощи доставили пострадавшую в больницу.

Девушка получила травму ноги. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.