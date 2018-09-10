Полиция информирует, что ДТП произошло в 14.12 ч. - автобус MAN 10 маршрута врезался в столб.
По словам полиции, в больницу увезли женщину, получившую травму головы. Звонивший информировал полицию, что женщина упала, когда водитель автобуса резко повернул руль.
Разбито ветровое стекло автобуса, снесен столб.
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