13 октября, в 9.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Тукстантмячё, автобус Volvo снес заграждение между полосами дороги, выехал на встречную дорогу и перекрыл ее.
Из-за ДТП в городе образовались заторы.
Благодарим читательницу DELFI Викрорию за фотографии и читателя Александра за видео.
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