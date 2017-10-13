13 октября, в 9.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Тукстантмячё, автобус Volvo снес заграждение между полосами дороги, выехал на встречную дорогу и перекрыл ее.
© DELFI skaitytoja

Из-за ДТП в городе образовались заторы.

Благодарим читательницу DELFI Викрорию за фотографии и читателя Александра за видео.

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