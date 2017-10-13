В Вильнюсе автобус снес заграждения и перекрыл ул. Тукстантмячё

13 октября, в 9.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Тукстантмячё, автобус Volvo снес заграждение между полосами дороги, выехал на встречную дорогу и перекрыл ее.