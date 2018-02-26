

Автобус переехал мужчине ноги. В какой-то момент пострадавший потерял сознание, потом пришел в себя. Врачи увезли его в больницу.

Один из пассажиров автобуса сказал DELFI, что заходил в автобус вместе с пострадавшим на остановке. Как только автобус тронулся, он услышал, как девушка крикнула водителю: "Мужчина выпал!".

"Я не видел, как он выпал - я стоял спиной. Двери вроде бы были закрыты, но, значит, когда автобус тронулся, они почему-то открылись. Водитель уверяет, что если бы двери были открыты, автобус не тронулся бы", - сказал пассажир, позвонивший по номеру 112.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Компания Vilniaus viešasis transportas прислала свой комментарий.

"Когда водитель тронулся с остановки Караляус Миндауго, в салоне послышались голоса, пассажиры кричали, что выпал человек. По предварительным данным, мужчине переехали ногу, врачи оперативно увезли его в больницу. Наши специалисты на месте происшествия выяснили, что повернут рычаг аварийного открытия двери, находящийся в салоне.

Сам водитель не может отъехать от остановки, если в автобусе открыты двери, поскольку действует система блокировки. Как двери могли открыться, пока никто не может сказать, полиция расследует происшествие, выясняет обстоятельства", – сказано в комментарии.

В автобусе не было видеокамеры.