Автобус сбил женщину на перекрестке ул. Станявичаус и Атейтес.

Очевидцы ДТП рассказали, что женщина переходила через дорогу на зеленый свет, а автобус поворачивал налево и не пропустил ее. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Врачи констатировали ее смерть.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.