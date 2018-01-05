В пятницу вечером в Вильнюсе автобус сбил пешехода. Полиция сообщила, что под колеса автобуса попала переходившая через дорогу 66-летняя женщина. Пострадавшая от полученных травм скончалась.
Автобус сбил женщину на перекрестке ул. Станявичаус и Атейтес.
Очевидцы ДТП рассказали, что женщина переходила через дорогу на зеленый свет, а автобус поворачивал налево и не пропустил ее. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Врачи констатировали ее смерть.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
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