В Вильнюсе Audi врезался в столб, пострадал подросток

В пятницу поздно вечером, в 23.12 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе на ул. Ринктинес в столб врезался автомобиль Audi A3.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Сообщалось, что одному пострадавшему требуется помощь врачей. На место происшествия выехала полиция и врачи скорой помощи.

Ехавшие на автомобиле молодые люди были немногословны, они только сказали, что ехали вчетвером.

По словам пассажиров, на скользкой дороге автомобиль бросило в сторону, водитель не справился с управлением и врезался в столб.

Водитель (1999 г.р.) был трезвым.

Одного пассажира (2000 г.р.) врачи увезли в больницу.

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