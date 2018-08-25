В Вильнюсе Audi врезался в столб, пострадал подросток

Сообщалось, что одному пострадавшему требуется помощь врачей. На место происшествия выехала полиция и врачи скорой помощи.

Ехавшие на автомобиле молодые люди были немногословны, они только сказали, что ехали вчетвером.

По словам пассажиров, на скользкой дороге автомобиль бросило в сторону, водитель не справился с управлением и врезался в столб.

Водитель (1999 г.р.) был трезвым.

Одного пассажира (2000 г.р.) врачи увезли в больницу.