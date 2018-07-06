6 июля в литовской столице 7 экипажей полиции преследовали мужчину на BMW E34.
Policija sulaikė bėglį
© Socialinio tinklo nuotr.

Полиция заметила странно маневрирующий автомобиль во время патрулирования на проспекте Лайсвес. Водитель требованию полиции не подчинился и не остановился.

С проспекта Лайсвес автомобиль поехал на ул. Атейтес, оттуда – в сторону ул. Гележинё Вилко, а затем к Зеленым озерам.

Полицейские несколько раз применили служебное оружие – стреляли по покрышкам, но не попали. Второй экипаж использовал "ежа, однако беглец объехал его. Во время этого маневра водитель BMW едва не сбил стоявших у дороги людей.

Около 22.30 ч. беглеца остановили недалеко от Ожкиняй у дома, где он проживает.

Выяснилось, что водитель был пьян - 1,96 промилле. Кроме того, выяснилось, что у него нет водительского удостоверения.

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