Полиция заметила странно маневрирующий автомобиль во время патрулирования на проспекте Лайсвес. Водитель требованию полиции не подчинился и не остановился.

С проспекта Лайсвес автомобиль поехал на ул. Атейтес, оттуда – в сторону ул. Гележинё Вилко, а затем к Зеленым озерам.

Полицейские несколько раз применили служебное оружие – стреляли по покрышкам, но не попали. Второй экипаж использовал "ежа, однако беглец объехал его. Во время этого маневра водитель BMW едва не сбил стоявших у дороги людей.

Около 22.30 ч. беглеца остановили недалеко от Ожкиняй у дома, где он проживает.

Выяснилось, что водитель был пьян - 1,96 промилле. Кроме того, выяснилось, что у него нет водительского удостоверения.