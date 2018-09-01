В Вильнюсе 5 человек пострадали в автомобильной аварии

Утром в субботу в Вильнюсе, около Дома печати, на перекрестке проспекта Лайсвес и улицы Нарбуто при столкновении двух автомобилей Audi и Nissan были ранены 5 человек. Состояние их здоровья уточняется, ожидается диагноз медиков, подтвердили BNS в дорожной полиции.
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По словам должностных лиц, в дорожно-транспортном происшествии участвовали 6 человек, 5 из них были доставлены в больницу.

По предварительным данным, все участники ДТП были трезвыми, один из автомобилей проехал на красный свет. После столкновения с другим автомобилем оба транспортных средства вылетели с дороги и снесли светофор.

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По информации Delfi, cкорая медицинская помощь потребовалась пассажирке Audi и четверым пассажирам Nissan.

Свидетели происшествия утверждают, что картина была ужасной. Они полагали, что не обойдётся без погибших.

В данное время на перекрёстке не действуют светофоры.

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