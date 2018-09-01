В Вильнюсе 5 человек пострадали в автомобильной аварии

По словам должностных лиц, в дорожно-транспортном происшествии участвовали 6 человек, 5 из них были доставлены в больницу.

По предварительным данным, все участники ДТП были трезвыми, один из автомобилей проехал на красный свет. После столкновения с другим автомобилем оба транспортных средства вылетели с дороги и снесли светофор.

По информации Delfi, cкорая медицинская помощь потребовалась пассажирке Audi и четверым пассажирам Nissan.

Свидетели происшествия утверждают, что картина была ужасной. Они полагали, что не обойдётся без погибших.

В данное время на перекрёстке не действуют светофоры.