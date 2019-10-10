Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе помощь полиции и врачей потребовалась несовершеннолетней девушке.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Сообщалось, что 9 октября, в 11.30 ч., в Вильнюсе, в подъезде многоквартирного дома несовершеннолетний (2003 г.р.) изнасиловал свою ровесницу (2003 г.р.).

Пресс-секретарь полиции информировала DELFI, что девушка была знакома со своим обидчиком.

По предварительным данным, юноша принудил девушку к оральному сексу.

Подозреваемый арестован.

Начато расследование.

ЧП и криминал

В Вильнюсском аэропорту задержана женщина из Афганистана с украденным в Колумбии паспортом

9 октября пограничники Вильнюсского аэропорта...

В Вильнюсе 16-летний изнасиловал свою сверстницу (1)

Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе...

В Вильнюсе из-за сообщения о бомбе эвакуирован участковый суд

По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том,...

Пропавшую жительницу Биржайского района мужчина насильно держал взаперти в Паневежисе (1)

Паневежская полиция нашла женщину, которую искали как...

Инцидент в Вильнюсе: после сообщения об автомобиле в реке - неожиданная развязка

10 октября рано утром поступило сообщение о том, что в...

TOP новостей

Кого новые налоги коснутся в первую очередь: некоторые жители Литвы могут быть спокойны

"Общую картину я охарактеризовал бы так: новый налог на...

Rolandas Tučas Žygimantas Mauricas

Жители Литвы стареют и умирают: вскоре потребуется 0,5 млн. иммигрантов (78)

Литовское общество стареет, рождаемость падает, а если...

От "Доживем до понедельника" до "Ждать и надеяться": учитель английского рассказал, почему педагоги теряют авторитет в обществе #шестой урок: тест на знание английского "Хиаюа"

Для того чтобы быть преподавателем, сегодня мало просто...

Министр предлагает школам бороться с насилием и буллингом с помощью охранных компаний (5)

Одно из средств борьбы с насилием и буллингом в школах -...

Ушацкас после гибели матери сомневается в том, что брат был нетрезв (5)

В среду после обеда в ДТП в Укмерге погибла мать экс-...