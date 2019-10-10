Сообщалось, что 9 октября, в 11.30 ч., в Вильнюсе, в подъезде многоквартирного дома несовершеннолетний (2003 г.р.) изнасиловал свою ровесницу (2003 г.р.).

Пресс-секретарь полиции информировала DELFI, что девушка была знакома со своим обидчиком.

По предварительным данным, юноша принудил девушку к оральному сексу.

Подозреваемый арестован.

Начато расследование.