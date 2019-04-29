В воскресенье после обеда пограничники проверили документы нескольких человек, прибывших из Афин. Это внутренний рейс ЕС, регулярная проверка пассажиров таких рейсов не проводится, однако пограничники имеют право выборочно проверять документы пассажиров.
Один из мужчин представил греческую идентификационную карту, которая вызвала подозрение у пограничников, поэтому документ проверили при помощи специального оборудования. Вскоре выяснилось, что документ липовый. Тогда иностранец сказал, что является гражданином Ирана. Его личность выясняется. По предварительным данным, иностранцу около 60 лет.
На том же самолете в Литву прилетел 50-летний мужчина и его 16-летний сын, которые предъявили иракские паспорта и вид на жительство в Норвегии. Пограничники выяснили, что норвежские документы поддельные.
Всех троих иностранцев пограничники задержали и временно поместили в специальное помещение аэропорта. Авиакомпания, на самолете которой они прибыли в Литву, должна вернуть их в Грецию до 1 мая.
В Вильнюс прилетели иностранцы с поддельными удостоверениями личности
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