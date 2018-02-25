24 февраля, в 19.57 ч. в Вилкавишкскую больницу доставили двух девочек (2011 и 2009 г.р.), которым было назначено амбулаторное лечение.

Около 16 ч. того же дня в Кибартай (Вилкавишкский район) во дворе частного дома их покусала собака.

Ведется расследование.