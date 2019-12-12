11 декабря, в 12.28 ч. из Службы по защите прав ребенка поступило сообщение о том, что в доме в Вилкавишкском районе обнаружен 3-месячный младенец с синяками на теле.
Малыша доставили в больницу.
Мужчина (1993 г.р.) был закрыт в КПЗ, женщину (2000 г.р.) опросили.
Начато расследование.
В Вилкавишкском районе пострадал младенец, арестован мужчина
Департамент полиции сообщил, что в Вилкавишкском...
Автомобиль Литовской армии врезался в АЗС: было перекрыто движение (36)
10 декабря в Вильнюсе, на ул. Соду, 22, произошло ДТП, из-за...
В Каунасе задержан иностранец, который в обнаженном виде ходил по территории школы (9)
В Каунасе 9 декабря был задержан иностранец, который в...
Шяуляйский полицейский так повеселился в Паланге, что оказался под арестом (5)
7 декабря, около 4 часов, в Паланге , в клубе на улице Й....
Во двор дома в пригороде Каунаса упал самолет: погибли два человека (34)
В воскресенье во дворе жилого дома упал спортивный...
TOP новостей
Парламент Литвы принял предложение Науседы: пенсии поднимутся немного больше (15)
12 декабря парламент Литвы проголосовал по поправкам к...
"Есть большое внимание российских спецслужб к странам Балтии": Андрей Солдатов и Ирина Бороган – о борьбе Кремля с неугодными эмигрантами (58)
Известные российские журналисты-расследователи Андрей...
Шимоните о том, кого больше всего коснется налог на недвижимость: представьте такую женщину (14)
Экс-министр финансов и член фракции Союза...
Министр: автомобиль независимо от пробега загрязняет окружающую среду (40)
Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис...
В Литву возвращаются медведи: один из них даже перезимовал в нашей стране (22)
По традиции говорят, что медведи в Литве не живут, а...