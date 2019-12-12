В Вилкавишкском районе пострадал младенец, арестован мужчина

Департамент полиции сообщил, что в Вилкавишкском районе пострадал 3-месячный младенец. По предварительным данным, в КПЗ закрыт мужчина.
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11 декабря, в 12.28 ч. из Службы по защите прав ребенка поступило сообщение о том, что в доме в Вилкавишкском районе обнаружен 3-месячный младенец с синяками на теле.

Малыша доставили в больницу.

Мужчина (1993 г.р.) был закрыт в КПЗ, женщину (2000 г.р.) опросили.

Начато расследование.

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