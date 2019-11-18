17 ноября, в 20.30 ч., в больницу обратился мужчина с двумя огнестрельными ранениями в области ноги. Мужчине (1997 г.р.) назначено амбулаторное лечение.

Пострадавший рассказал, что около 19 ч., в Вилкавишкском районе, в Вирбалисе, его ранил мужчина, выстреливший из автомобиля.

Обстоятельства происшествия выясняются.