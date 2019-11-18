Департамент полиции информирует, что в Вилкавишкском районе был ранен мужчина. По предварительным данным, в него из автомобиля выстрелил неизвестный.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

17 ноября, в 20.30 ч., в больницу обратился мужчина с двумя огнестрельными ранениями в области ноги. Мужчине (1997 г.р.) назначено амбулаторное лечение.

Пострадавший рассказал, что около 19 ч., в Вилкавишкском районе, в Вирбалисе, его ранил мужчина, выстреливший из автомобиля.

Обстоятельства происшествия выясняются.

ЧП и криминал

В Вильнюсе под виадуком застрял грузовик: образовался затор

18 ноября в Вильнюсе, на ул. Осло, грузовик с цистерной...

В Каунасе вандалы выбили витражные окна в молельном доме (1)

Каунасская полиция выясняет, кто выбил витражные окна в...

В Варенском районе молодой человек сбил двух человек: один погиб

Полиция информировала, что в Варенском районе погиб...

В Каунасе огнестрельное ранение получила несовершеннолетняя (1)

В Каунасе, в парке, незнакомый человек ранил...

В Вилкавишкском районе гремели выстрелы: стреляли из автомобиля (4)

Департамент полиции информирует, что в Вилкавишкском...

TOP новостей

Жители Литвы назвали, какой налог на недвижимость они готовы платить (25)

Жители Литвы не одобряют идею всеобщего налога на...

В интернете распространяют опасную шутку: предлагают деньги родившимся в СССР (23)

Ты родился в СССР ? Получишь от правительства России...

Литовские водители не знают правила поворота направо, стоят, когда могут ехать

С 1 ноября в Литве вступили в силу новые Правила...

Приближается зима: перемены начнутся на этой неделе (3)

В понедельник днем Литва попадет в сектор теплого...

Суд остановил конкурс на изготовление контейнеров для радиоактивных отходов Игналинской АЭС (4)

Суд остановил объявленный находящейся в процессе...