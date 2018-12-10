В Вевисе несовершеннолетний водитель врезался в столб

Департамент полиции информировал, что в Вевисе автомобиль врезался в столб. Автомобилем управлял несовершеннолетний нетрезвый водитель.
© DELFI / Kiril Čachovskij

9 декабря, в 2.10 ч., в Вевисе, на ул. Швесос, нетрезвый (2,08 промилле) несовершеннолетний (2001 г.р.) на Audi A6 врезался в столб.

Начато расследование.

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