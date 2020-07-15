Петрашюнас скончался на месте. Друзья покойного рассказали, что у Пятрашюнас с супругой воспитывал 13-месячного сына.
13 июля, в 17.20 ч., полиция получила сообщение о возможном убийстве и нашла пострадавшего в луже крови у многоквартирных домов. Пятрашюнас был мертв. Полиция подала в розыск 20-летнего подозреваемого Шона Бюля.
Инспектор Джим Маон сказал: "Мы пытаемся выяснить, что произошло. <...> Мы считаем, что Бюль связан с этим инцидентом, поэтому просим помочь в его розыске.
Одна из жительниц района рассказала, что в районе ходят слухи, что причиной убийства мог стать любовный треугольник или неудавшаяся сделка, связанная с наркотиками.
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