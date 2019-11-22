В Великобритании судят литовцев и россиянина, с особой жестокостью убивших гражданина Латвии

В Великобритании подходит к завершению судебный процесс над гражданами Литвы Саулюсом Лемезонасом, Витаутасом Медецкисом и россиянином Олегом Борисовским, которые обвиняются в убийстве гражданина Латвии Сандриса А. Нападавшие до смерти избили свою жертву, затем запихнули его в спальный мешок и бросили на одной из улиц Бирмингема.
Britanijos policija
© AFP / Scanpix

Как отмечает Birmingham Live, тело бездомного нашли 6 ноября 2018 года. Эксперты насчитали на теле 55-летнего Сандриса 50 ранений, включая повреждение головного мозга, сломанный нос и переломы ребер. Травмы могли быть нанесены за 12 часов до смерти.

Следствие установило, что накануне гибели бездомный латвиец вместе с такими же бездомными из Литвы гостил у 60-летнего Борисовского. Более двух суток в квартире распивали алкоголь, а затем сосед увидел, как трое мужчин выносят из квартиры какой-то мешок, а затем бросают его на улице. Сосед сразу же сообщил об этом экстренным службам.

Подозреваемых задержали, при проверке в телефоне Медецкиса полиция обнаружила видео, как раненый Сандрис А. стонет, когда его избивают ботинками и ножкой стула. Также камеры видеонаблюдения зафиксировали, как преступники, бросив тело, отправились в ближайший магазин за алкоголем.

Представитель полиции графства Уэст-Мидлендс Мишель Аллен заявила на суде, что перед своей смертью Сандрис испытывал сильную боль.

"Мои мысли остаются с семьей Сандриса, я надеюсь, что вердикт суда вернет им веру справедливость", — указала Мишель Аллен, добавив, что у нападавших не было никаких оснований убивать мужчину.

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