Водитель успел покинуть машину, поэтому пострадавших не было.

Автомобиль ушел на дно в 40 м от берега на глубине 5 м, сильное течение унесло его дальше. Спасатели на лодке осмотрели участок протяженностью 1,5 км.

В 20.46 ч. поисковые работы прекратили, автомобиль так и не нашли.