На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.

Приехав на место происшествия, спасатели обнаружили разваленный дом, в подвале которого находился человек. Он был в сознании. У него были зажаты ноги.

В 23.10 ч. спасатели вызволили несчастного и передали его врачам. Он не только был завален обломками, но и получил ожоги лица и рук, арматура проткнула ему ногу.

По предварительным данным, взрыв произошел, когда человек осветил путь открытым пламенем. Подозревают утечку газа.