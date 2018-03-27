На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.
Приехав на место происшествия, спасатели обнаружили разваленный дом, в подвале которого находился человек. Он был в сознании. У него были зажаты ноги.
В 23.10 ч. спасатели вызволили несчастного и передали его врачам. Он не только был завален обломками, но и получил ожоги лица и рук, арматура проткнула ему ногу.
По предварительным данным, взрыв произошел, когда человек осветил путь открытым пламенем. Подозревают утечку газа.
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