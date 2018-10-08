В Варенском районе столкнулись два автомобиля Audi: пострадал водитель

8 октября на дороге Вильнюс-Варена-Друскининкай, между Валькининкай и Новыми Валькининкай столкнулись два автомобиля Audi. По данным полиции, в ДТП пострадал человек.
Сообщение и ДТП поступило в 12.51 ч. Звонивший сказал, что столкнулись два автомобиля, пострадал человек (возможно травма головы).
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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